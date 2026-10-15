Become a Member
Judaism

Shabbat times from October 16 to October 23

Shabbat times for the week

October 15, 2026 09:00
Copy of GettyImages-1398464211.jpg
photo: Getty Images

By

The JC

1 min read
Add us as a preferred source

Friday, October 16 (Cheshvan 5). Shabbat begins in London at 5.51; Bournemouth 5.54; Leeds 5.49; Manchester 5.55; Gateshead 5.50; Glasgow 5.59.

Saturday, October 17 (Cheshvan 6), Torah portion: Noach, Genesis 6:9 to 11:32. Haftarah: (Sephardim): Isaiah 54:1-10: (Ashkenazim) Isaiah 54:1 to 55;5.

Shabbat ends in London at 6.50; Bournemouth 7.01; Leeds 6.54; Manchester 6.58; Gateshead 6.58; Glasgow 7.04.

Friday, October 23 (Cheshvan 12). Shabbat begins in London at 5.36; Bournemouth 5.40; Leeds 5.33; Manchester 5.39; Gateshead 5.34; Glasgow 5.42.

To get more from judaism, click here to sign up for our free daily newsletter.

Topics:

Calendar

Support the world’s oldest Jewish newspaper