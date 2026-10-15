Shabbat times from October 16 to October 23

Friday, October 16 (Cheshvan 5). Shabbat begins in London at 5.51; Bournemouth 5.54; Leeds 5.49; Manchester 5.55; Gateshead 5.50; Glasgow 5.59.
Saturday, October 17 (Cheshvan 6), Torah portion: Noach, Genesis 6:9 to 11:32. Haftarah: (Sephardim): Isaiah 54:1-10: (Ashkenazim) Isaiah 54:1 to 55;5.
Shabbat ends in London at 6.50; Bournemouth 7.01; Leeds 6.54; Manchester 6.58; Gateshead 6.58; Glasgow 7.04.
Friday, October 23 (Cheshvan 12). Shabbat begins in London at 5.36; Bournemouth 5.40; Leeds 5.33; Manchester 5.39; Gateshead 5.34; Glasgow 5.42.
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