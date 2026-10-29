Shabbat times from October 30 to November 6

Friday, October 30 (Cheshvan 19). Shabbat begins in London at 4.23; Bournemouth 4.26; Leeds 4.19; Manchester 4.25; Gateshead 4.18; Glasgow 4.26.

Saturday, October 31 (Cheshvan 20), Torah portion: Vayera, Genesis 18:1 to 22:24. Haftarah: (Sephardim) 2 Kings 4:1-23; (Ashkenazim) 2 Kings 4:1 to 37.

Shabbat ends in London at 5.24; Bournemouth 5.35; Leeds 5.26; Manchester 5.30; Gateshead 5.28; Glasgow 5.34.

Friday, November 6 (Cheshvan 26 ). Shabbat begins in London at 4.10; Bournemouth 4.14; Leeds 4.05; Manchester 4.11; Gateshead 4.04 ; Glasgow 4.11.