Shabbat times from November 6 to November 13

Friday, November 6 (Cheshvan 26). Shabbat begins in London at 4.10; Bournemouth 4.14; Leeds 4.05; Manchester 4.11; Gateshead 4.04 ; Glasgow 4.11.
Saturday, November 7 (Cheshvan 27), Torah portion: Chayei Sarah, Genesis 23:1 to 25:18. Haftarah: 1 Kings 1:1-31.
Shabbat ends in London at 5.13; Bournemouth 5.25; Leeds 5.13; Manchester 5.18; Gateshead 5.16; Glasgow 5.21.
Tuesday, November 10 (Cheshvan 30), first day Rosh Chodesh Kislev.
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