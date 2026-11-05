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Judaism

Shabbat times from November 6 to November 13

Shabbat times for the week

November 5, 2026 12:14
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Friday, November 6 (Cheshvan 26). Shabbat begins in London at 4.10; Bournemouth 4.14; Leeds 4.05; Manchester 4.11; Gateshead 4.04 ; Glasgow 4.11.

Saturday, November 7 (Cheshvan 27), Torah portion: Chayei Sarah, Genesis 23:1 to 25:18. Haftarah: 1 Kings 1:1-31.

Shabbat ends in London at 5.13; Bournemouth 5.25; Leeds 5.13; Manchester 5.18; Gateshead 5.16; Glasgow 5.21.

Tuesday, November 10 (Cheshvan 30), first day Rosh Chodesh Kislev.

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