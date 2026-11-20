Friday, November 20 (Kislev 10). Shabbat begins in London at 3.50; Bournemouth 3.55; Leeds 3.43; Manchester 3.50; Gateshead 3.40; Glasgow 3.47.
Saturday, November 21 (Kislev 11), Torah portion: Vayetze, Genesis 28:10 to 32:3. Haftarah: (Sephardim) Hosea 11:7 to 12:12; (Ashkenazim) Hosea 12:13 to 14:10.
Shabbat ends in London at 4.55; Bournemouth 5.09; Leeds 4.54; Manchester 4.59; Gateshead 4.56; Glasgow 5.00.
Friday, November 27 (Kislev 17). Shabbat begins in London at 3.43; Bournemouth 3.48; Leeds 3.35; Manchester 3.42; Gateshead 3.32; Glasgow 3.38.
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