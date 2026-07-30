Shabbat times from July 31 to August 7

Friday, July 31 (Av 17). Shabbat begins in London at 8.36; Bournemouth 8.34; Leeds 7.35*; Manchester 8.51; Gateshead 8.55; Glasgow 9.10.

Saturday, August 1 (Av 18), Torah portion: Ekev, Deuteronomy 7;12 to 11:25 . Haftarah: Isaiah 49:14 to 51.3.

Shabbat ends in London at 9.45; Bournemouth 9.53; Leeds 10.04; Manchester 10.07; Gateshead 10.21; Glasgow 10.33.

Friday, August 7 (Av 24 ). Shabbat begins in London at 8.24; Bournemouth 8.23; Leeds 7.30*; Manchester 8.38; Gateshead 8.42; Glasgow 8.56.