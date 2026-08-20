Shabbat times from August 21 to August 28

Friday, August 21 (Ellul 8). Shabbat begins in London at 7.57; Bournemouth 7.56; Leeds 7.30*; Manchester 8.09; Gateshead 8.10; Glasgow 8.23.
Saturday, August 22 (Ellul 9), Torah portion: Ki Tetzei, Deuteronomy 21:10 to 25:19. Haftarah: Isaiah 54:1-10.
Shabbat ends in London at 9.00; Bournemouth 9.08; Leeds 9.13; Manchester 9.16; Gateshead 9.25; Glasgow 9.35.
Friday, August 28 (Ellul 15). Shabbat begins in London at 7.42; Bournemouth 7.42; Leeds 7.30*; Manchester 7.53; Gateshead 7.53; Glasgow 8.06.
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