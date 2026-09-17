Shabbat and fast times from September 18 to September 25

Friday, September 18 (Tishri 7). Shabbat begins in London at 6.54; Bournemouth 6.55; Leeds 6.56; Manchester 7.02; Gateshead 7.00; Glasgow 7.11.
Saturday, September 19 (Tishri 8), Shabbat Shuvah. Torah portion: Ha’azinu, Deuteronomy 32:1-52. Haftarah: (Sephardim) Hosea 14:2-10 and Micah 7:18-20; (Ashkenazim) Hosea 14:2-10, Micah 7:18-20 and Joel 2:15-27.
Shabbat ends in London at 7.53; Bournemouth 8.02; Leeds 8.01; Manchester 8.04; Gateshead 8.08; Glasgow 8.16.
Sunday, September 20 (Tishri 9), erev Yom Kippur. The fast begins in London at 6.49; Bournemouth 6.51; Leeds 6.51; Manchester 6.57; Gateshead 6.55; Glasgow 7.06. Kol Nidre.
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